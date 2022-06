LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 30-30, Finale basket 2022 in DIRETTA: perfetta parità a metà secondo quarto (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Melli tira giù il braccio su Shengelia, liberi. 38-32 L’appoggio al vetro di Hines, solito manuale di controllo del corpo! 36-32 1/2 Bentil, ma rimbalzo in attacco per Milano che poi non concretizza niente. 35-32 Hines con l’appoggio, poi Shields ruba e Bentil prova il 2+1 senza riuscirci, ma ci sono due liberi con 3’01” prima dell’intervallo. 33-32 SAMPSON! Ma che schiacciata, a far tremare i ferri del Forum! E con il solito contributo di Teodosic. 33-30 1/2 per Bentil con il primo viaggio in lunetta da bonus esaurito per Bologna. 32-30 Ancora Shields per il nuovo vantaggio milanese! 30-30 Hackett con il tiro e il piede sulla linea! 30-28 Spara la tripla Grant! 27-28 Tiro dalla media di Shengelia che gioca col ferro e segna. Nuovo sorpasso Bologna! Sbaglia ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMelli tira giù il braccio su Shengelia, liberi. 38-32 L’appoggio al vetro di Hines, solito manuale di controllo del corpo! 36-32 1/2 Bentil, ma rimbalzo in attacco perche poi non concretizza niente. 35-32 Hines con l’appoggio, poi Shields ruba e Bentil prova il 2+1 senza riuscirci, ma ci sono due liberi con 3’01” prima dell’intervallo. 33-32 SAMPSON! Ma che schiacciata, a far tremare i ferri del Forum! E con il solito contributo di Teodosic. 33-30 1/2 per Bentil con il primo viaggio in lunetta da bonus esaurito per. 32-30 Ancora Shields per il nuovo vantaggio milanese! 30-30 Hackett con il tiro e il piede sulla linea! 30-28 Spara la tripla Grant! 27-28 Tiro dalla media di Shengelia che gioca col ferro e segna. Nuovo sorpasso! Sbaglia ...

