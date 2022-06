Juve su Kostic | sfida al Milan per Asensio

Pubblicità

_Morik92_ : Borsino #Juve nomi caldi 22/23 ? #Pogba ?? #DiMaria ?? #Kostic ?? #Molina ?? #Berardi - AlfredoPedulla : #Kostic-#Juve: nuovi contatti, offerto un triennale più eventuale opzione. Nome da tenere sempre in considerazione… - AlfredoPedulla : #Kostic ha una proposta rinnovo dell’#Eintracht, ma vuole aspettare ancora la #Juve - ZonaBianconeri : RT @0208Peppe: Questa la squadra con i giocatori che ATTUALMENTE sembrano più vicini, o Comunque i più desiderati dalla #Juve . Costi abbas… - Tiarossi2 : RT @ilbianconerocom: 'Kostic quel che Kostic: 'Si è promesso e spinge per la chiusura', la Juve svolta a sinistra -

Filipsempre più vicino alla Juventus . L'Eintracht Francoforte continua a provarci per il rinnovo,... Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i contatti tra la dirigenza della...Laè comunque pronta a a investire su un quadriennale da 10 milioni netti all'anno: Paul sarà il simbolo del nuovo ciclo vincente. Continua Paul Pogba FilipNicolò Zaniolo Arthur Aaron ...Vladimir Jugovic, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare dell’obiettivo della Juventus Filip Kostic. Di seguito le sue parole. JUGOVIC – «Kostic è un esterno in grado di ...Il nome di Nicolò Zaniolo resiste nella lista dei giocatori cercati dai bianconeri per il settore avanzato per la stagione 2022-2023, oltre a Berardi e Kostic. La Juventus quindi non molla il ...