Il Pensiero del Curato d'Ars per oggi 14 Giugno 2022 – Video

Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: "Il Segno della Croce è temuto dal demonio". Santo Curato d'Ars, tu hai fatto della tua vita un'offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua L'articolo proviene da La Luce di Maria.

