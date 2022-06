I nuovi super Notebook MSI rimpiazzano un set up gaming o uno studio di produzione (Di martedì 14 giugno 2022) MSI ha svelato una nuova serie di super Notebook che hanno tutta l’intenzione di prendere l’intero desk set up dei gamer e dei creator e di condensarlo in una linea di portatili caratterizzati dalla dodicesima generazione di processore Intel Core in versione HX, quelli pensati per un pubblico dal palato fine. MSI Titan GT77 è un’intera postazione gaming in formato portatile Dai migliori wafer di Intel è stata estratta la ricercatissima CPU Intel Core i9 12900HX che si trova all’interno del Notebook desktop replacement MSI Titan GT77. La serie Titan di MSI ritorna in auge con una missione chiara, ridurre in formato portatile una PC Build gaming senza compromettere l’espandibilità e soprattutto le prestazioni.In MSI Titan GT77 si trovano ben 16 Core e 24 Thread, la memoria RAM DDR5 può arrivare fino alla ... Leggi su panorama (Di martedì 14 giugno 2022) MSI ha svelato una nuova serie diche hanno tutta l’intenzione di prendere l’intero desk set up dei gamer e dei creator e di condensarlo in una linea di portatili caratterizzati dalla dodicesima generazione di processore Intel Core in versione HX, quelli pensati per un pubblico dal palato fine. MSI Titan GT77 è un’intera postazionein formato portatile Dai migliori wafer di Intel è stata estratta la ricercatissima CPU Intel Core i9 12900HX che si trova all’interno deldesktop replacement MSI Titan GT77. La serie Titan di MSI ritorna in auge con una missione chiara, ridurre in formato portatile una PC Buildsenza compromettere l’espandibilità e soprattutto le prestazioni.In MSI Titan GT77 si trovano ben 16 Core e 24 Thread, la memoria RAM DDR5 può arrivare fino alla ...

