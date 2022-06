Germania-Italia 5-2, Gnonto: “Gol non mi serve a nulla, lavoriamo” (Di martedì 14 giugno 2022) “Il gol? Non mi serve a niente, dopo una sconfitta del genere che avessi segnato io o un compagno sarebbe stato lo stesso sentimento”. Lo ha detto Willy Gnonto, a segno nella netta sconfitta dell’Italia contro la Germania in Nations League che gli permette di diventare il più giovane marcatore azzurro. “Una gara difficile, loro semplicemente più forti e avanti di noi. Abbiamo tanto da lavorare, una sconfitta pesante ma cercheremo di migliorare nelle prossime – prosegue l’attaccante azzurro alla Rai – Rispetto all’andata è stata totalmente diversa, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso per molto tempo a vuoto”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “Il gol? Non mia niente, dopo una sconfitta del genere che avessi segnato io o un compagno sarebbe stato lo stesso sentimento”. Lo ha detto Willy, a segno nella netta sconfitta dell’contro lain Nations League che gli permette di diventare il più giovane marcatore azzurro. “Una gara difficile, loro semplicemente più forti e avanti di noi. Abbiamo tanto da lavorare, una sconfitta pesante ma cercheremo di migliorare nelle prossime – prosegue l’attaccante azzurro alla Rai – Rispetto all’andata è stata totalmente diversa, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso per molto tempo a vuoto”. SportFace.

