Corriere : I casi più clamorosi: da Samuele Lorenzi, fino alle bugie di Veronica Panarello -

ilGiornale.it

Pureaveva tre anni, massacrato nel letto di casa, e Mirko, cinque mesi, era a faccia in giù che galleggiava in pochi centimetri d'acqua. E poi Loris, 8 anni, strangolato e ritrovato sul ......della Sera' di non avere mai detto inizialmente che fosse Anna Maria Franzoni a uccidere: '... VERONICA PANARELLO / Condannata a 30 anni: il Comune intitolerà una palestra aStival (Oggi, ... Da Samuele a Lorys, tutti quei bimbi ammazzati dalle mamme Secondo il rapporto Eures sono 473 i bimbi uccisi in Italia dai genitori. Il commento di Don Fortunato Di Noto: "Bambinicidio è un fenomeno sottovalutato" ...Secondo il rapporto Eures in 14 anni sono stati 379 i figli uccisi da uno dei genitori. I casi più clamorosi: da Samuele Lorenzi, fino alle bugie di Veronica Panarello ...