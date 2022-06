Così il colosso del gas Rosneft distrugge l’ultimo baluardo di informazione libera in Russia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) Potrebbe chiudere per sempre anchediindipendente in, il gruppo RBC: alla fine del 2021 ildel gase la sua società satellite NNK hanno portato in tribunale di nuovo RBC con una richiesta di risarcimento da 7 milioni. Ormai RBC ha perso già due cause ed è molto probabile che perda la terza in un mese. Sette milioni di dollari equivalgono a più del budget di RBC e porteranno evidentemente l’azienda al fallimento. Oltre a ciò, RBC vive dei ricavi pubblicitari che si stanno riducendo ogni giorno a causa delle conseguenze economiche delle sanzioni e dell’esodo di società internazionali dal mercato russo: ad oggi meno 65%. Dal 2017ha cercato ripetutamente di perseguire RBC nei tribunali. RBC si è difesa con ...