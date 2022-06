Boxe | Floyd Mayweather torna a combattere! Sfida a Mikuru Asakura | Money si rimette i guantoni a 45 anni

Leggi su oasport

(Di martedì 14 giugno 2022)tornerà aA settembre affronterà il giapponese, star delle arti marziali miste. L’annuncio è stato dato in maniera ufficiale da parte di MMA Rizin, organizzatore dell’evento, nel corso di una conferenza stampa andata in scena a Tokyo. Noboyuki Sakakibara, Presidente del Rezin, ha specificato: “I due atleti duelleranno in Giappone a settembre, la data e le regole dell’incontro saranno specificate entro la fine del mese. Sono orgoglioso di vedere questa“. Si tratta di un incontro che sembra richiamare più un’esibizione che un match ufficiale, come era stato quello milionario contro lo youtuber Logan Paul il 6 giugno 2021 o quello contro Tenshin Nasukawa a Capodanno del 2019. Il 45enne non combatte ufficialmente dall’iconico match contro ...