ATP Halle 2022: buona la prima per Tsitsipas ed ora c'è Kyrgios. Avanti anche Auger-Aliassime ed Hurkacz (Di martedì 14 giugno 2022) Proseguono i match di primo turno nel torneo ATP di Halle ed esordio vincente per Stefanos Tsitsipas. Il greco, che sta cercando di prepararsi al meglio per Wimbledon, ha superato in tre set il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 7-6 1-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Il numero sei del mondo adesso affronterà l'australiano Nick Kyrgios, che ha sconfitto il padrone di casa Daniel Altmaier per 6-3 7-5. Superano il turno anche Hubert Hurkacz e Felix Auger-Aliassime, che hanno battuto sempre in tre set rispettivamente gli americani Maxime Cressy (6-4 4-6 6-4) e Marcos Giron (6-3 5-7 6-3). A salvare la giornata degli Stati Uniti ci ha pensato Sebastian Korda, che non ha avuto problemi contro il cileno Cristian Garin, battuto per 6-2 6-3. Karen Khachanov ha fatto ...

