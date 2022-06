Ascolti tv 13 giugno 2022: “L’Isola dei Famosi” vince su Report e straccia Vespa (Di martedì 14 giugno 2022) Ascolti tv: l’adventure reality di Canale5 davanti a Rai3 e Rai1 Canale5 approfitta dello speciale al voto di Rai1 e con L’Isola dei Famosi vince la gara degli Ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera con il 19,01% e 2,246 milioni di contatti. Lunedì scorso l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva fatto il 20,5% e 2,4 milioni. Seconda piazza per Report su Rai3 che ha registrato l’8,40% di share media con 1,409 milioni telespettatori. Sette giorni fa il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva raccolto l’8,9% e 1,5 milioni. Medaglia di bronzo per lo Speciale Porta a Porta su Rai1 al 7,06% con 1,125 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stesa rete aveva portato a casa il 15,8% e 2,6 milioni con il film A casa tutti bene. Ascolti tv ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 giugno 2022)tv: l’adventure reality di Canale5 davanti a Rai3 e Rai1 Canale5 approfitta dello speciale al voto di Rai1 e condeila gara deglitv delle reti generaliste di ieri sera con il 19,01% e 2,246 milioni di contatti. Lunedì scorso l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva fatto il 20,5% e 2,4 milioni. Seconda piazza persu Rai3 che ha registrato l’8,40% di share media con 1,409 milioni telespettatori. Sette giorni fa il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva raccolto l’8,9% e 1,5 milioni. Medaglia di bronzo per lo Speciale Porta a Porta su Rai1 al 7,06% con 1,125 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stesa rete aveva portato a casa il 15,8% e 2,6 milioni con il film A casa tutti bene.tv ...

