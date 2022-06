Vlahovic: 'Ho lo stesso dna della Juve. Per questo non penso ad altri club' (Di lunedì 13 giugno 2022) Dai sogni di bambino a quelli in bianconero, Dusan Vlahovic si racconta in un'intervista al Telegraph, partendo dal suo libro preferito ( L'Alchimista di Coelho) fino alla passione per Djokovic, vera ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 giugno 2022) Dai sogni di bambino a quelli in bianconero, Dusansi racconta in un'intervista al Telegraph, partendo dal suo libro preferito ( L'Alchimista di Coelho) fino alla passione per Djokovic, vera ...

