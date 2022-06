Thor: i fan realizzano una replica di Mjolnir che torna veramente indietro (VIDEO) (Di lunedì 13 giugno 2022) I fan di Thor: Love and Thunder, in vista dell'uscita della nuova pellicola, hanno deciso di realizzare una replica di Mjolnir che torna veramente indietro come nei film. Quando i Marvel Studios hanno rilasciato il loro primo film su Thor, nessuno avrebbe mai immaginato che il personaggio sarebbe diventato un fenomeno della cultura pop: a testimonianza di questo, alcuni fan hanno creato un VIDEO in cui mostrano una versione di Mjolnir che è in grado di "tornare indietro" anche nella vita reale, proprio come accade nelle pellicole. Una pagina YouTube chiamata Hazim Makes ha creato una versione in cartapesta del martello di Thor riuscendo anche a ricreare l'incredibile effetto visivo: il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 giugno 2022) I fan di: Love and Thunder, in vista dell'uscita della nuova pellicola, hanno deciso di realizzare unadichecome nei film. Quando i Marvel Studios hanno rilasciato il loro primo film su, nessuno avrebbe mai immaginato che il personaggio sarebbe diventato un fenomeno della cultura pop: a testimonianza di questo, alcuni fan hanno creato unin cui mostrano una versione diche è in grado di "re" anche nella vita reale, proprio come accade nelle pellicole. Una pagina YouTube chiamata Hazim Makes ha creato una versione in cartapesta del martello diriuscendo anche a ricreare l'incredibile effetto visivo: il ...

