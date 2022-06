Roma, Mourinho al settimo cielo: succede tutto nella mattinata (Di lunedì 13 giugno 2022) Fantastiche novità questa mattina per il tecnico José Mourinho. La notizia ha fatto esultare tutto l’ambiente della Roma. La Roma guarda con fiducia al futuro dopo la vittoria della Conference League di qualche settimana fa. Mourinho è sempre più nel cuore dei tifosi e la proprietà fa affidamento su di lui per riportare i giallorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 giugno 2022) Fantastiche novità questa mattina per il tecnico José. La notizia ha fatto esultarel’ambiente della. Laguarda con fiducia al futuro dopo la vittoria della Conference League di qualche settimana fa.è sempre più nel cuore dei tifosi e la proprietà fa affidamento su di lui per riportare i giallorossi Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Roma, #Mourinho resta: il #PSG punta #Galtier - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Matic e #Mourinho di nuovo insieme: un leader per il centrocampo della #Roma - DuncanCastles : Jose Mourinho ‘very happy’ at AS Roma as PSG prepare to replace Mauricio Pochettino. - calciomercatoit : ?? #Matic è a #Roma! ?? Primo rinforzo estivo per #Mourinho: riusciranno i giallorossi a tornare in #ChampionsLeague? - FilippoRubu00 : ??#Roma, Nemanja #Matic ???? nella capitale. Visite mediche di rito e firma imminenti per il centrocampista che ritrov… -