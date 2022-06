Roberto Lagalla è sindaco di Palermo al primo turno | non basta l’asse Pd-M5s

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nonostante un avvicinamento elettorale al voto segnato da accuse come quelle di aver ottenuto sostegno da Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri oppure dall’arresto di due candidati della sua stessa coalizione,vince ale diventadi. La legge speciale della Sicilia gli ha permesso di evitare il ballottaggio: è sufficiente superare il 40%, eè proiettato al 45%. Dietro di lui il candidato congiunto di Pd e Movmento 5 Stelle Franco Miceli. Terza piazza per Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da quattro liste, tra cui quelle di Azione di Calenda e +Europa. L’eurodeputata no vax Francesca Donato è sotto quota 5%. Nel complesso aha votato il 41,85% degli aventi diritto, per un totale di 227.681, di cui ...

