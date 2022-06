Paura per Harry: incidente pericoloso a cavallo (Di lunedì 13 giugno 2022) Harry è stato protagonista di un incidente sul campo che poteva avere gravi conseguenze. Infatti durante la partita di polo al Club di Santa Barbara è rovinosamente caduto da cavallo, tanto che si temeva potesse rimanere schiacciato. Il Principe è stato comunque visto uscire con le proprie gambe dal campo, insieme alla coppia di cari amici, David Foster e Katharine McPhee, senza aver subito contraccolpi almeno apparentemente. Meghan Markle non era lì con lui. Harry cade da cavallo durante la partita Sono trascorsi pochi giorni da quando abbiamo visto Harry e Meghan Markle nuovamente a Londra, nel ruolo di Duchi del Sussex per il Giubileo della Regina Elisabetta, e il Principe è tornato al suo hobby preferito, il polo. Da mesi frequenta il Santa Barbara Polo and Racquet Club, vicino ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 giugno 2022)è stato protagonista di unsul campo che poteva avere gravi conseguenze. Infatti durante la partita di polo al Club di Santa Barbara è rovinosamente caduto da, tanto che si temeva potesse rimanere schiacciato. Il Principe è stato comunque visto uscire con le proprie gambe dal campo, insieme alla coppia di cari amici, David Foster e Katharine McPhee, senza aver subito contraccolpi almeno apparentemente. Meghan Markle non era lì con lui.cade dadurante la partita Sono trascorsi pochi giorni da quando abbiamo vistoe Meghan Markle nuovamente a Londra, nel ruolo di Duchi del Sussex per il Giubileo della Regina Elisabetta, e il Principe è tornato al suo hobby preferito, il polo. Da mesi frequenta il Santa Barbara Polo and Racquet Club, vicino ...

Pubblicità

GiovaQuez : Santoro: 'Un paese può dirsi libero quando non si ha paura di esprimere le proprie opinioni. Ed è questo il caso. C… - AlexBazzaro : Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare… - _Nico_Piro_ : Tra sanzioni e paura per la propria immagine molti brand internazionali hanno lasciato il Paese. Prendiamo il caso… - Roberto84000748 : RT @itsmeback_: Firenze questa mattina ha accolto Speranza. Il solito coro: “ASSASSINO” Un Ministro che viene dileggiato ovunque vada, cos… - ChiaraLocatell7 : RT @itsmeback_: Firenze questa mattina ha accolto Speranza. Il solito coro: “ASSASSINO” Un Ministro che viene dileggiato ovunque vada, cos… -