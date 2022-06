Milan, Maldini punta Antony: lotta a due per il talento dell’Ajax! (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Massara hanno aggiunto alla lista dei possibili esterni destri per la prossima stagione il nome di Antony, attualmente di proprietà dell’Ajax. Piede mancino, rapido e abile nel dribbling, qualità da assist-man, ma anche ottimo finalizzatore: questo l’identikit del giovane brasiliano classe 2000 che in questa stagione ha messo a referto ben 12 gol e 10 assist in 33 presenze in tutte le competizioni. Antony Milan Manchester United Numeri da potenziale crack che gli sono valsi la vittoria del campionato olandese e le lusinghe di mezza Europa. In particolare, su di lui risulta molto forte il pressing del Manchester United e del loro nuovo allenatore Ten Hag, che lo già ha allenato in queste ultime due stagioni in Olanda. I Red Devils contando di poter battere la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport,e Massara hanno aggiunto alla lista dei possibili esterni destri per la prossima stagione il nome di, attualmente di proprietà dell’Ajax. Piede mancino, rapido e abile nel dribbling, qualità da assist-man, ma anche ottimo finalizzatore: questo l’identikit del giovane brasiliano classe 2000 che in questa stagione ha messo a referto ben 12 gol e 10 assist in 33 presenze in tutte le competizioni.Manchester United Numeri da potenziale crack che gli sono valsi la vittoria del campionato olandese e le lusinghe di mezza Europa. In particolare, su di lui risulta molto forte il pressing del Manchester United e del loro nuovo allenatore Ten Hag, che lo già ha allenato in queste ultime due stagioni in Olanda. I Red Devils contando di poter battere la ...

