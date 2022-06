Lulù Selassiè presa di mira: arriva lui a difenderla “Pensa alla tua vita triste” (Di lunedì 13 giugno 2022) Nuova bufera su Lulù Selassiè: interviene in sua difesa uno storico amico e compagno di avventura, volano stracci sui social. Lulù Selassiè (fonte youtube)La chiacchierata principessa di stirpe etiope Lulù Selassiè è nelle ultime ore nuovamente coinvolta in un battibecco sui social. Dopo le speculazioni e i pettegolezzi circa la sua rottura con Manuel Bortuzzo, Lulù ha voltato sotto ai radar, rilasciando dichiarazioni vaghe e dal piglio diplomatico. La frizzante Princess del “GF Vip” ha da poco festeggiato il suo 24esimo compleanno, circondata da amici e dalle immancabili sorelle. Il party è stato ospitato al Gold Tower Hotel di Napoli, e i fan trepidanti hanno potuto seguire la loro beniamina grazie a numerosi scatti pubblicati sui social. Tra gli ... Leggi su specialmag (Di lunedì 13 giugno 2022) Nuova bufera su: interviene in sua difesa uno storico amico e compagno di avventura, volano stracci sui social.(fonte youtube)La chiacchierata principessa di stirpe etiopeè nelle ultime ore nuovamente coinvolta in un battibecco sui social. Dopo le speculazioni e i pettegolezzi circa la sua rottura con Manuel Bortuzzo,ha voltato sotto ai radar, rilasciando dichiarazioni vaghe e dal piglio diplomatico. La frizzante Princess del “GF Vip” ha da poco festeggiato il suo 24esimo compleanno, circondata da amici e dalle immancabili sorelle. Il party è stato ospitato al Gold Tower Hotel di Napoli, e i fan trepidanti hanno potuto seguire la loro beniamina grazie a numerosi scatti pubblicati sui social. Tra gli ...

Pubblicità

dana_serra : @pensiamocisu22 @lulu_selassie Come può una persona che ha condiviso un percorso con te rimanere indifferenti a que… - PatriziaRisso : @lulu_selassie Che bella ?? - AnnaRuocco16 : @lulu_selassie E so soddisfazioni queste Lulu la tua pettinatura va a ruba!! - AnnaRuocco16 : @lulu_selassie @giovanna_poppa Amore mio cerca di brillare sempre x te stessa non vedo l'ora di conoscerti ma prim… - Domenico1oo777 : @lulu_selassie @giovanna_poppa Noi qui siamo per te...?????? -

Jessica Selassiè e Deddy insieme La foto scatena i rumors, lei replica così Tra gli ultimi rumors il modello Simone Bonaccorsi, smentito dalle sorelle Lulù e Clarissa. A quanto pare ci sarà ancora d'attendere per vedere la bella Selassiè in compagnia dell'amore. Gf vip, Bufera al compleanno di Lulù Selassiè. Litigio pazzesco tra due gieffini. Cos'è successo Dopo la finale del Gf vip 6 non tutti i concorrenti hanno continuato ad avere rapporti al di fuori della casa più spiata d'Italia. È il caso di Lulù Selassiè che non solo è stata lasciata da Manuel ma si è anche allontanata da Sophie Codegoni. Alla luce di ciò, il 9 giugno, giorno del compleanno della principessa etiope, sono stati davvero ... Gossip News Tra gli ultimi rumors il modello Simone Bonaccorsi, smentito dalle sorellee Clarissa. A quanto pare ci sarà ancora d'attendere per vedere la bellain compagnia dell'amore.Dopo la finale del Gf vip 6 non tutti i concorrenti hanno continuato ad avere rapporti al di fuori della casa più spiata d'Italia. È il caso diche non solo è stata lasciata da Manuel ma si è anche allontanata da Sophie Codegoni. Alla luce di ciò, il 9 giugno, giorno del compleanno della principessa etiope, sono stati davvero ... Lul Selassi presa in giro al Maurizio Costanzo Show Applausi per Bortuzzo ecco cos successo