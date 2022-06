Pubblicità

Agenzia askanews

"Il Pd è il primo partito d'Italia", è innanzitutto questa la linea di Enricodopo il primo turno delle comunali. Il segretario democraticoil ruolo di partito più votato e rilancia anche sul "campo largo", anche se non usa questa formula."Attorno a noi abbiamo ...Il nuovo schieramentoil suo 'pedigree' fatto di concretezza e sostegno alla maggioranza ... Glissa per ora Enricoinsistendo sulla necessità di un campo progressista come "unico argine ... Letta rivendica: "il Pd è primo partito". Ma il campo largo fatica Roma, 13 giu. (askanews) - 'Il Pd è il primo partito d'Italia', è innanzitutto questa la linea di Enrico Letta dopo il primo turno delle comunali.È un attacco frontale. Diretto e senza alcun tipo di mediazioni. Matteo Salvini, dopo il crollo verticale della Borsa di Milano di ieri ...