Farmaci: Ema raccomanda ritiro di un anti-obesità, rischio dipendenza (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco Ema (Prac) ha raccomandato il ritiro dal commercio nella Ue per i medicinali anti-obesità a base di amfepramone. La raccomandazione fa seguito a una revisione dalla quale è emerso che le misure per limitarne l'uso per motivi di sicurezza non sono state sufficientemente efficaci. Ed è risultato che i medicinali vengono assunti per un periodo più lungo del periodo massimo raccomandato di 3 mesi, aumentando così potenzialmente il rischio di gravi effetti collaterali, come ipertensione arteriosa polmonare e dipendenza. La misura - fa sapere l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) - non riguarda l'Italia, dove la fabbricazione, l'importazione, la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco Ema (Prac) hato ildal commercio nella Ue per i medicinalia base di amfepramone. Lazione fa seguito a una revisione dalla quale è emerso che le misure per limitarne l'uso per motivi di sicurezza non sono state sufficientemente efficaci. Ed è risultato che i medicinali vengono assunti per un periodo più lungo del periodo massimoto di 3 mesi, aumentando così potenzialmente ildi gravi effetti collaterali, come ipertensione arteriosa polmonare e. La misura - fa sapere l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) - non riguarda l'Italia, dove la fabbricazione, l'importazione, la ...

Pubblicità

TgrRai : Vendita di farmaci online, 61 siti oscurati dai #carabinieri del Nas nel corso del 2022. Sulle vetrine virtuali era… - claudiogardini2 : @micia274 @sbonaccini Mi sa che sei tu a non essere aggiornata. Nei documenti ema e ISS è scritto chiaramente autor… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: L'Agenzia europea del farmaco Ema - si legge in una nota delle associazioni - ha istituzionalizzato questo coinvolgimento gi… - Adnkronos : L'Agenzia europea del farmaco Ema - si legge in una nota delle associazioni - ha istituzionalizzato questo coinvolg… - RenzoCianchetti : RT @ivocamic: E TI PAREVA? NESSUNA #CORRELAZIONE Per #Ema: “Nessun nesso causale tra #vacciniCovid e assenza di ciclo mestruale” TANTE DONN… -