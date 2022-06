Europei a squadre, l’Italia è campione nel tiro con l’arco (Di lunedì 13 giugno 2022) Gli azzurri dell’arco olimpico maschile vincono il titolo Europeo a squadre. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi battono la Spagna al termine di una finale quasi perfetta, conclusa con il risultato di 5-1. Dopo due argenti in Coppa del Mondo, questa volta la selezione del ricurvo sale sul primo gradino del podio. L’ultima giornata di gare in terra tedesca non finisce però qui, nel primo pomeriggio gli azzurri vincono il bronzo nel mixed team sempre dell’arco olimpico grazie alle frecce di Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli che battono l’Ucraina 6-2 in rimonta. L’Europeo si conclude quindi con tre medaglie (1 oro, 1 argento e 1 bronzo) per la Nazionale, ieri infatti la squadra compound femminile formata da Marcella Tonioli, Sara Ret ed Elisa Roner aveva conquistato l’argento perdendo solo in finale contro la Gran Bretagna ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022) Gli azzurri delolimpico maschile vincono il titolo Europeo a. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi battono la Spagna al termine di una finale quasi perfetta, conclusa con il risultato di 5-1. Dopo due argenti in Coppa del Mondo, questa volta la selezione del ricurvo sale sul primo gradino del podio. L’ultima giornata di gare in terra tedesca non finisce però qui, nel primo pomeriggio gli azzurri vincono il bronzo nel mixed team sempre delolimpico grazie alle frecce di Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli che battono l’Ucraina 6-2 in rimonta. L’Europeo si conclude quindi con tre medaglie (1 oro, 1 argento e 1 bronzo) per la Nazionale, ieri infatti la squadra compound femminile formata da Marcella Tonioli, Sara Ret ed Elisa Roner aveva conquistato l’argento perdendo solo in finale contro la Gran Bretagna ...

