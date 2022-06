Dal finestrino dell' auto urta la testa contro trattore | grave bimba in provincia di Frosinone

Pubblicità

Si sporge dal finestrino dell'auto e batte la testa contro un trattore: grave bimba di 5 anni L'incidente è avvenut… - Si sporge dal finestrino e picchia la testa: grave bimba di 6 anni nel Frusinate - Dal finestrino dell'auto urta la testa contro un trattore: gravissima una bambina - FROSINONE - Un vero e proprio dramma quello verifocatosi ad Atina, in provincia di Frosinone. Due giorni fa la picc… - Giulia, 6 anni, si sporge dal finestrino e viene colpita da un trattore: «Se non supera la notte rischiamo di perderla»

La bambina si è sporta, forse per godere dell'aria fresca del mattino e con la testa ha incidentalmente colpito il rimorchio del mezzo agricolo. Immediata si è compresa la gravità dei ...Ha urtato con la testa il rimorchio di un trattore in transito. Una bimba di cinque anni affacciata aldell'auto sulla quale viaggiava con la madre, è rimasta gravemente ferita al capo. Un incidente che ha dell'incredibile quello avvenuto nella tarda serata di ieri in una zona di campagna di ...Quando si abbassa la guardia tutto può accadere, anche ciò che sembra incredibile. Ne è la prova questo video girato in India a bordo di un treno.È stata operata nella notte tra sabato e domenica al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, dove è ricoverata in terapia intensiva, la bambina di sei anni che l'altra sera si è sporta dal finestrino ...