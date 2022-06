Covid, in Campania incidenza quasi al 20%. Due morti. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono 986 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Campania e individuati da 943 tamponi antigenici e 43 molecolari. In totale i test effettuati sono stati 4.963 (3.937 antigenici e 1.026 molecolari). I dati, aggiornati alle 23:59 di domenica 12 giugno, sono inseriti nel bollettino ordinario della Regione Campania. Nel report sono indicati anche zero decessi nelle ultime 48 ore e due avvenuti nei giorni scorsi ma registrati soltanto ieri. Sul fronte posti letto annotati 290 ricoverati nei reparti dedicati di area non critica e 17 degenti nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono 986 i nuovi casi di-19 registrati ine individuati da 943 tamponi antigenici e 43 molecolari. In totale i test effettuati sono stati 4.963 (3.937 antigenici e 1.026 molecolari). I dati, aggiornati alle 23:59 di domenica 12 giugno, sono inseriti nel bollettino ordinario della Regione. Nel report sono indicati anche zero decessi nelle ultime 48 ore e due avvenuti nei giorni scorsi ma registrati soltanto ieri. Sul fronte posti letto annotati 290 ricoverati nei reparti dedicati di area non critica e 17 degenti nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

