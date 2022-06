Calciomercato Atalanta | pazza idea Suarez | la situazione

(Di lunedì 13 giugno 2022) Sembra la trama di un meraviglioso film. L’non è mai stata vicina ad un nome così altisonante in una sessione di. La società bergamasca è pronta a regalare alla propria tifoseria un autentico colpo da 90. Per Luis(classe 87 dell’Atletico Madrid) la strada è tutto fuorché in discesa, ma per un profilo come il suo chiunque sarebbe disposto a fare follie. Il palmares Tra i trofei più prestigiosi per l’uruguaiano si contano di certo i 5 campionati spagnoli (4 con il Barcellona e 1 con l’Atletico Madrid), le 4 Coppe di Spagna e le 2 Supercoppa di Spagna. Sul piano internazionalevanta anche la vittoria di una Champions League e di una Supercoppa Uefa, entrambe con il Barcellona. Non si contano le volte in cui è stato eletto capocannoniere: semplicemente innumerevoli. La ...

Commenta per primo Come riportato dal quotidiano romano Il Messaggero , Maurizio Sarri avrebbe chiesto fortemente l'innesto tra i pali di Marco Carnesecchi . Il portiere dell', alla Cremonese nell'ultima stagione, potrebbe essere il rinforzo giusto per la porta biancoceleste, nonostante il ko alla spalla.I gigliati hanno superato al momento la concorrenza die Lazio e in caso di accelerata sulla vicenda Milenkovic si fionderebbero decisi sul messicano mollando ogni ormeggio. Atalanta, Miranchuk verso l'addio: quattro uscite per 50 milioni Torna d'attualità la pista Luis Suarez per la Serie A e per il Fantacalcio: dopo che la Juventus era stata vicinissima al Pistolero, con annesso caso giudiziario per il famigerato esame di italiano, p ...La Juventus continua a cercare un difensore centrale che possa prendere il posto di Giorgio Chiellini nell'organico di mister Allegri per la prossima stagione. Come riportato da ...