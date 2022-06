Pubblicità

sportli26181512 : #Asensio, il talento con il “sinistro alla Messi”: lo manda Nadal: Esteta del gioco e sin da piccolo fan di Zidane,… - ferrariwc : Marco Asensio tiene un talento descomunal -

Parole confermate a distanza di anni da, che prima di approdare in pianta stabile alla Casa Blanca s'è fatto le ossa per un anno all'Espanyol su indicazione di Benitez . Con Zidane, l'...Su un inserimento in area, Soler viene imbeccato da Marcoe insacca con freddezza; qualche ... Il cambio di passo del giovanedel Barcellona è fondamentale per il raddoppio della Spagna. ...Esteta del gioco e sin da piccolo fan di Zidane, che poi da allenatore lo ha elogiato paragonandolo alla Pulce, il maiorchino deve molto anche al fenomeno della terra rossa ...Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'asta che si sta aprendo per il talento in uscita dal Real Madrid: "Sfida per Asensio. Maldini chiama Ancelotti: scatto Milan, ...