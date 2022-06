Affluenza | flop referendum al 20% In Calabria 63 | 79% per le Comunali A Messina 55 | 64%

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - fattoquotidiano : REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, IL GRANDE FLOP Uno dei risultati peggiori di sempre - petergomezblog : Referendum sulla giustizia, verso il grande flop: alle 19 affluenza parziale al 14%. Comunali, al voto è andato il… - Massimi07355017 : RT @fattoquotidiano: REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, IL GRANDE FLOP Uno dei risultati peggiori di sempre - pinklight22 : RT @minasettembre: 400 mln dei nostri soldi spesi per un referendum proposto dalla lega tramite i consigli regionali. L'iniziativa popola… -

Formalmente, per avere il computo totale definivo dell'deve essere ancora completato il conteggio della partecipazione al voto degli italiani all'Estero. Alla chiusura dei seggi, per il ...Nessuno dei 5 quesiti ha raggiunto il quorum. Per le amministrative, a Genova si va verso la riconferma di Bucci. A Palermo avanti Lagalla mentre a Verona exploit dell'ex calciatore ...11:53:13 Dopo mesi di dolce attesa l'evento si è compiuto. Amatissimi Michele ed Antonella, siete diventati genitori dello splendido Luca che riempirà di gioia ogni giorno della vostra e della ...Flop storico invece dei referendum sulla giustizia. L'affluenza (dato definitivo) è stata per i cinque quesiti del 20,9%, la più bassa nel dopoguerra. Per validare i referendum serviva infatti una ...