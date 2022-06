Pubblicità

guerra_sahara : RT @wesatimes: Manifestazione davanti al Consolato del Marocco a Londra a sostegno del popolo Saharawi. #Wesatimes - wesatimes : Manifestazione davanti al Consolato del Marocco a Londra a sostegno del popolo Saharawi. #Wesatimes - lredl3_ : preferito dell'establishment della sinistra britannica. Mentre guidava un 'U.K. sinistra” a Kiev e una manifestazi… -

Agenzia askanews

Protesta di piazza adavanti alla Corte di Giustizia dove i giudici stanno esaminando un ricorso dell'ultimo minuto contro il controverso progetto del governo Johnson di inviare in Rwanda i migranti entrati ...Nel mese di giugno sono ben tre i progetti targati Cinecittà e che invadono New York ema ... Open Roads, in svolgimento dal 2001, è la più grandedi cinema italiano in USA. Qui ... A Londra manifestazione contro le espulsioni in Rwanda Milano, 13 giu. (askanews) - Protesta di piazza a Londra davanti alla Corte di Giustizia dove i giudici stanno esaminando un ricorso dell'ultimo minuto contro il controverso progetto del governo ...A Londra migliaia di persone nude, parzialmente o completamente, hanno preso parte al "World Naked Bike Ride 2022", una protesta annuale contro la cultura del petrolio e dell'auto, e a sostegno dei di ...