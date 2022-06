Palermo, caos seggi e Lamorgese sotto accusa. Lunghe file dei cittadini per votare: i video (Di domenica 12 giugno 2022) caos a Palermo, dove lo scandalo dei seggi chiusi per mancanza dei presidenti si è risolto solo nel primo pomeriggio. Solo intorno alle 15 infatti la prefettura di Palermo ha diffuso un comunicato in cui dichiarava risolto il problema: “A seguito della nomina da parte del Comune di Palermo degli ultimi tredici presidenti delle sezioni elettorali mancanti, sono regolarmente insediate tutte le 600 sezioni elettorali previste in città senza che sia stato necessario procedere ad alcun accorpamento tra di esse”. La notizia dei seggi chiusi, con Lunghe file degli elettori in attesa di poter votare, nella città dove tra l’altro vota il presidente della Repubblica, ha animato fin dalle prime ore del mattino il dibattito politico. Numerose le ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 giugno 2022), dove lo scandalo deichiusi per mancanza dei presidenti si è risolto solo nel primo pomeriggio. Solo intorno alle 15 infatti la prefettura diha diffuso un comunicato in cui dichiarava risolto il problema: “A seguito della nomina da parte del Comune didegli ultimi tredici presidenti delle sezioni elettorali mancanti, sono regolarmente insediate tutte le 600 sezioni elettorali previste in città senza che sia stato necessario procedere ad alcun accorpamento tra di esse”. La notizia deichiusi, condegli elettori in attesa di poter, nella città dove tra l’altro vota il presidente della Repubblica, ha animato fin dalle prime ore del mattino il dibattito politico. Numerose le ...

