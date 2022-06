La vergogna dei seggi ancora chiusi a Palermo perché mancano i presidenti (Di domenica 12 giugno 2022) Ennesima macchia sulle elezioni amministrative a Palermo: dopo gli arresti per voto di scambio mafioso del candidato di Forza Italia Pietro Polizzi e di quello di Fratelli d’Italia Francesco Lombardo, entrambi intercettati mentre erano a colloquio con boss locali per fare accordi, questa mattina mancano decine di presidenti di seggio e almeno cinquanta seggi sono ancora chiusi, nonostante si voti dalle 7. Regna il caos in diverse sezioni, la Prefettura sta lavorando per trovare una soluzione. “Questa mattina avrei voluto esercitare il mio diritto al voto – racconta all’Adnkronos un’elettrice – ma non è stato possibile perché arrivata al seggio, presso la scuola di via Bologni nel quartier Boccadifalco ci hanno detto che la sezione 375 ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Ennesima macchia sulle elezioni amministrative a: dopo gli arresti per voto di scambio mafioso del candidato di Forza Italia Pietro Polizzi e di quello di Fratelli d’Italia Francesco Lombardo, entrambi intercettati mentre erano a colloquio con boss locali per fare accordi, questa mattinadecine didio e almeno cinquantasono, nonostante si voti dalle 7. Regna il caos in diverse sezioni, la Prefettura sta lavorando per trovare una soluzione. “Questa mattina avrei voluto esercitare il mio diritto al voto – racconta all’Adnkronos un’elettrice – ma non è stato possibilearrivata alo, presso la scuola di via Bologni nel quartier Boccadifalco ci hanno detto che la sezione 375 ...

