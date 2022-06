Intensa ondata di caldo africano in arrivo | picchi di 38 - 40°C Non mancheranno improvvisi temporali

Pubblicità

Apice il 17 giugno "Dopo aver interessato Spagna e Francia, con punte di caldo notevoli e probabilmente in alcuni casi anche record, unafiammata africana raggiungerà pure l'Italia da venerdì ...Link Sponsorizzato DAL 17 GIUGNODI CALDO AFRICANO, PICCHI DI 38 - 40°C " 'Dopo aver interessato Spagna e Francia, con punte di caldo notevoli e probabilmente in alcuni casi anche ...“Nei prossimi giorni l’anticiclone africano raggiungerà progressivamente l’Italia portando tanto sole e caldo via via più intenso ed afoso” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara ...“Nei prossimi giorni l’anticiclone africano raggiungerà progressivamente l’Italia portando tanto sole e caldo via via più intenso ed afoso”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara c ...