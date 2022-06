Benfica | dal Portogallo | Darwin Nunez pronto a trasferirsi al Liverpool

(Di domenica 12 giugno 2022) Il futuro disembra ormai al. Stando a quanto riportato da diversi quotidiani sportivi, l’attaccante della nazionale uruguaiana lascerà ilin un affare da 100 milioni di euro. Secondo Record e A Bola, i due club hanno raggiunto un accordo sabato a Lisbona: i Reds di Juergen Klopp sarebbero pronti a pagare una somma di 75 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 25 milioni in base a precisi obiettivi sportivi. O Jogo e la televisione pubblica RTP parlano invece di un trasferimento da 80 milioni di euro, più 20 di eventuali bonus., che compirà 23 anni il 26 giugno, è arrivato a Lisbona nell’estate del 2020 dall’UD Almeria (seconda divisione spagnola) con un contratto da 24 milioni di euro che lo ha reso il rookie più costoso ...

