Akragas-Martina 3-2, i pugliesi in corsa per la promozione in serie D Calcio, campionato di Eccellenza: andata della finale playoff (Di domenica 12 giugno 2022) Il Martina ha perso ad Agrigento ma è molto in corsa per la promozione nel campionato di Calcio di serie D. La formazione pugliese, passata in svantaggio ad inizio gara, ha pareggiato al ventesimo minuto. Nella ripresa difficile avvio per il Martina che ha subìto due gol in pochi minuti ma a metà del secondo tempo è arrivata la seconda rete della formazione martinese. Ciò che rende la partita di ritorno, in programma domenica prossima a Martina Franca, un'occasione importantissima per riconquistare la serie nazionale. (immagine: tratta da trasmissione tv diretta Antennasud)

