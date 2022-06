Vladimir Luxuria | la bomba è scoppiata | “Non ce lo fanno vedere!” | segreto nascosto sull’Isola

Leggi su direttanews

(Di sabato 11 giugno 2022)sembrano nascondere segreti lì dove le telecamere non arrivano, il pubblico se n’è accorto e ha fatto scattare la polemica Isola-dei-FamosiMai come quest’anno l’Isola dei Famosi ha portato in tv un’edizione così pericolosa: i naufraghi continuano a passare il loro tempo in infermeria, anche per lunghi periodi e nessuno ha intenzione di rispedirli in Italia. Un po’ per l’allungamento della durata dell’edizione di un mese, un po’ perché probabilmente in estate è ancora più difficile trovare sostituti per far continuare il programma: questi sembrano essere i principali motivi che spingono Ilary e gli opinionisti Nicola Savino ea lasciare per lungo tempo in infermeria i concorrenti pur di non rimandarli a casa. Roger insieme a Nicolas, in assoluto coloro che hanno passato più tempo in infermeria. In particolare ...