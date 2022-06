Una Vita, anticipazioni 12 giugno 2022: il turbamento di Marcelo (Di sabato 11 giugno 2022) Il maggiordomo dei Quesada, Marcelo, rimarrà molto turbato a causa di un discorso che gli farà Aurelio. Quest'ultimo, nel corso della puntata Una Vita in onda il 12 giugno 2022 alle 14:20 su Canale 5, gli farà notare che la cuoca Luzdivina somiglia molto a Sara, la sua defunta nipote, e ciò lo lascerà attonito. Nel frattempo, i Sacristan inizieranno ad avere finalmente dei clienti dopo che i Dominguez si recheranno a pranzo al ristorante. anticipazioni Una Vita puntata 12 giugno 2022 su Canale 5 I Sacristan raccoglieranno i consigli di Fabiana e ristruttureranno il ristorante rendendolo un locale di lusso prima di aprirlo nuovamente. Tuttavia, i cambiamenti non sembreranno dare i loro frutti visto che il giorno della riapertura nessun vicino entrerà ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 giugno 2022) Il maggiordomo dei Quesada,, rimarrà molto turbato a causa di un discorso che gli farà Aurelio. Quest'ultimo, nel corso della puntata Unain onda il 12alle 14:20 su Canale 5, gli farà notare che la cuoca Luzdivina somiglia molto a Sara, la sua defunta nipote, e ciò lo lascerà attonito. Nel frattempo, i Sacristan inizieranno ad avere finalmente dei clienti dopo che i Dominguez si recheranno a pranzo al ristorante.Unapuntata 12su Canale 5 I Sacristan raccoglieranno i consigli di Fabiana e ristruttureranno il ristorante rendendolo un locale di lusso prima di aprirlo nuovamente. Tuttavia, i cambiamenti non sembreranno dare i loro frutti visto che il giorno della riapertura nessun vicino entrerà ...

Pubblicità

robersperanza : Il 10 Giugno del 1924 veniva ucciso Giacomo Matteotti da una squadraccia fascista. Non dimentichiamo mai chi ha pag… - mauroberruto : Umberto Motto, 92 anni, il capitano dei ragazzi del #Toro che dopo Superga scesero in campo per le ultime 4 partite… - matteosalvinimi : E se la Lega dovesse vincere in tanti Comuni, partirebbe la caccia ai russi per le vie di Carrara, Paternò, Meda e… - nervosacronica : RT @imalexwyse: siete nel mio cuore, è bello potervi parlare… vedere che dietro a messaggi che leggo ci sono persone con una vita davanti,… - Versi_del_Tempo : [segue: Tempus fugit] E mi parlano del mondo genti, spaziando per quel senso vivo della mente, volenti il sublime… -