Un bilancio da non credere: morti altri due generali di Putin (Di sabato 11 giugno 2022) Aleksey Arestovich, consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, ha annunciato la morte di due generali russi a seguito di un attacco delle forze armate ucraine a Staraya Zburyevka nella regione di Kherson. Uno dei generali, afferma UNIAN citando Arestovich, "proviene dall'FSB ed è colui che era responsabile dell'organizzazione del 'referendum' nella regione di Kherson". Arestovich non ha fornito ulteriori dettagli su come siano andati in scena i due omicidi dei militari della Russia.

