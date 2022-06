Ultime Notizie – Brunetta: “Elon Musk vuole lavoratori in presenza come me” (Di sabato 11 giugno 2022) “Elon Musk ha un elemento in comune con me. Musk dice vi voglio in presenza, l’avevo detto anche io un anno prima ai dipendenti pubblici: una volta che le esigenze sanitarie pandemiche si sono messe sotto controllo la presenza è fondamentale, o meglio è fondamentale la regolazione”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta intervenendo alla Festa dell’Innovazione del Foglio. “Io ho dato un contratto di lavoro allo smart working che prima non c’era, ho anche detto senza la regolazione della presenza si rischia di distruggere un capitale umano pubblico che non esiste in sé ma esiste per fornire servizi”. “La finalità è fornire i migliori servizi ai cittadini e il medico, l’infermiere, deve essere in presenza, il responsabile ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) “ha un elemento in comune con me.dice vi voglio in, l’avevo detto anche io un anno prima ai dipendenti pubblici: una volta che le esigenze sanitarie pandemiche si sono messe sotto controllo laè fondamentale, o meglio è fondamentale la regolazione”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Renatointervenendo alla Festa dell’Innovazione del Foglio. “Io ho dato un contratto di lavoro allo smart working che prima non c’era, ho anche detto senza la regolazione dellasi rischia di distruggere un capitale umano pubblico che non esiste in sé ma esiste per fornire servizi”. “La finalità è fornire i migliori servizi ai cittadini e il medico, l’infermiere, deve essere in, il responsabile ...

