Maturità 2022, la Lombardia a caccia di presidenti di commissione: una su quattro è scoperta. Rischiano di slittare gli orali (Di sabato 11 giugno 2022) “Cercansi docenti che possano fare i presidenti di commissione alla Maturità”. In Lombardia, il caso della scarsa disponibilità dei professori a candidarsi per presiedere l’esame di Stato alle superiori, rischia di allungare di qualche settimana i colloqui che dovranno sostenere gli studenti. Fino a qualche giorno fa, nella regione con più scuole d’Italia, mancavano ben 540 presidenti, in pratica una commissione su quattro è sprovvista. A Milano, in modo particolare, la situazione è critica: secondo le stime dell’Associazione nazionale presidi del capoluogo i professori che hanno presentato domanda sono il 30-40% in meno rispetto alle richieste. I presidi sono stati tutti precettati ma il problema sono i docenti. La norma esige che, quest’ultimi, abbiano un’anzianità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) “Cercansi docenti che possano fare idialla”. In, il caso della scarsa disponibilità dei professori a candidarsi per presiedere l’esame di Stato alle superiori, rischia di allungare di qualche settimana i colloqui che dovranno sostenere gli studenti. Fino a qualche giorno fa, nella regione con più scuole d’Italia, mancavano ben 540, in pratica unasuè sprovvista. A Milano, in modo particolare, la situazione è critica: secondo le stime dell’Associazione nazionale presidi del capoluogo i professori che hanno presentato domanda sono il 30-40% in meno rispetto alle richieste. I presidi sono stati tutti precettati ma il problema sono i docenti. La norma esige che, quest’ultimi, abbiano un’anzianità ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - Jll_Mora : RT @valy_s: Sulle “MASCHERINE A SCUOLA” siamo arrivati ALLA FARSA Per gli esami orali, gli studenti potranno toglierla ma solo se il Pres.d… - CorriereRagusa : Esami di maturità dal 22 giugno. La scuola riapre il 19 settembre - Corriere di Ragusa - ProDocente : Maturità 2022, ecco come si fanno le sostituzioni di commissari e presidenti - StorieTerritori : Per molti alunni l’anno scolastico 2021/2022 è terminato, mentre altri sono impegnati con gli esami e con la maturi… -