Luciana Littizzetto, chi sono i figli adottivi Jordan e Vanessa:” Li ho adottati grazie a Maria” (Di sabato 11 giugno 2022) A Fabio Fazio, la Littizzetto ha rivelato che la sua scelta di avere figli nacque dopo un colloquio con Maria De Filippi: «Un giorno Maria mi ha raccontato la sua esperienza. E mi ha talmente travolta col suo entusiasmo che mi sono detta: “Ci provo anch’io”. Però ai tempi io non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido». Anche se la strada dell’affido è tutta in salita: «È un gesto di generosità assoluta, è diverso dall’adozione», ha spiegato Luciana. «Non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai, però intanto io ci sono, ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme». L’affido è una scelta che nasce dal cuore. Luciana Littizzetto l’ha fatta quattordici anni fa quando nella sua vita sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022) A Fabio Fazio, laha rivelato che la sua scelta di averenacque dopo un colloquio conDe Filippi: «Un giornomi ha raccontato la sua esperienza. E mi ha talmente travolta col suo entusiasmo che midetta: “Ci provo anch’io”. Però ai tempi io non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido». Anche se la strada dell’affido è tutta in salita: «È un gesto di generosità assoluta, è diverso dall’adozione», ha spiegato. «Non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai, però intanto io ci, ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme». L’affido è una scelta che nasce dal cuore.l’ha fatta quattordici anni fa quando nella sua vita...

