Calciomercato Lazio: Lotito chiede lo sconto per Jovane Cabral (Di sabato 11 giugno 2022) . Le ultime sul futuro dell'attaccate di proprietà dello Sporting Jovane Cabral, nonostante le pochissime uscite da gennaio a maggio, non ha deluso la Lazio che adesso vorrebbe riscattarlo dallo Sporting Lisbona. I biancocelesti potevano pagare i 6 milioni pattuiti con i portoghesi e confermare l'attaccante, ma la cifra è ritenuta troppo elevata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Tare e Lotito vorrebbero strappare Cabral per 4-5 milioni di euro e possibilmente inserendo un altro anno di prestito. Dal canto suo, lo Sporting si guarda attorno e valuta anche le offerte in arrivo da Premier League e dal campionato portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

