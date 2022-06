ATP Queen’s 2022, Thomas Fabbiano accede al turno decisivo delle qualificazioni (Di sabato 11 giugno 2022) Si è conclusa la prima giornata, per quanto concerne il tabellone cadetto di singolare maschile, del torneo ATP 500 Queen’s 2022 di tennis: sull’erba londinese si è giocato il primo turno delle qualificazioni, con l’unico azzurro in campo, Thomas Fabbiano, che batte il britannico Alastair Gray per 7-6 2-6 7-6 e domani sfiderà lo statunitense Sam Querrey per un posto nel main draw. PRIMO turno qualificazioni Emil Ruusuvuori batte Jay Clarke 6-4 6-2 Feliciano López batte Bradley Klahn 7-5 6-4Thomas Fabbiano batte Alastair Gray 7-6 2-6 7-6Sam Querrey batte Kamil Majchrzak 7-6 6-2 Paul Jubb batte James Duckworth 7-6 4-6 6-1 Steve Johnson batte Stefan Kozlov 6-0 6-0 Denis Kudla batte Taro Daniel 6-4 1-6 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Si è conclusa la prima giornata, per quanto concerne il tabellone cadetto di singolare maschile, del torneo ATP 500di tennis: sull’erba londinese si è giocato il primo, con l’unico azzurro in campo,, che batte il britannico Alastair Gray per 7-6 2-6 7-6 e domani sfiderà lo statunitense Sam Querrey per un posto nel main draw. PRIMOEmil Ruusuvuori batte Jay Clarke 6-4 6-2 Feliciano López batte Bradley Klahn 7-5 6-4batte Alastair Gray 7-6 2-6 7-6Sam Querrey batte Kamil Majchrzak 7-6 6-2 Paul Jubb batte James Duckworth 7-6 4-6 6-1 Steve Johnson batte Stefan Kozlov 6-0 6-0 Denis Kudla batte Taro Daniel 6-4 1-6 ...

Pubblicità

Leonard40959202 : ATP Halle: Jannik Sinner forfait, al suo posto Musetti (ma preferisce il Queen’s). Wimbledon in dubbio per Jannik - Eurosport_IT : Matteo Berrettini torna da campione in carica al Queen’s: ecco il tabellone! ?????????? #EurosportTENNIS | #ATP |… - sportal_it : ATP Queen's 500, Matteo Berrettini potrebbe incrociare di nuovo Sonego - lorenzofares : 1T ???? al torneo #ATP500 del Queen's #Berrettini ???? vs Evans ???? #Sonego ???? vs #Murray ???? #Musetti ???? vs Bublik ????… - VisconteLauzun : @Alenize82 Speriamo che sia un buon viatico per Queen’s e Wimbledon anche se senza punti ATP -