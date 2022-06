Ultime Notizie Roma del 10-06-2022 ore 09:10 (Di venerdì 10 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale con l’informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare Del Donetsk ha condannato ieri a morte due mercenari britannici è un marocchino che combattevano esercito ucraino ma scrivo non possono chiedere la grazia il processo di primo grado è stato uno show condotto in relazione della convenzione di Ginevra sui Prigionieri di guerra hanno detto i familiari degli ex soldati britannici intanto proseguono gli scontri sulle terreno numero dato un impianto chimico dove sono di pioggia ti circa 800 civili ricostruiremo l’Ucraina dobbiamo farle lo faremo il nostro obbligo morale che va messo in atto nel modo giusto ha detto la presidente della commissione von der leyen cronomia alla vicina interrompe dal primo luglio l’acquisto dei titoli a luglio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022)dailynews radiogiornale con l’informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare Del Donetsk ha condannato ieri a morte due mercenari britannici è un marocchino che combattevano esercito ucraino ma scrivo non possono chiedere la grazia il processo di primo grado è stato uno show condotto in relazione della convenzione di Ginevra sui Prigionieri di guerra hanno detto i familiari degli ex soldati britannici intanto proseguono gli scontri sulle terreno numero dato un impianto chimico dove sono di pioggia ti circa 800 civili ricostruiremo l’Ucraina dobbiamo farle lo faremo il nostro obbligo morale che va messo in atto nel modo giusto ha detto la presidente della commissione von der leyen cronomia alla vicina interrompe dal primo luglio l’acquisto dei titoli a luglio ...

