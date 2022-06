Ultime Notizie – Niente vaccino per covid, Rosberg bandito dal paddock F1 (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg non può svolgere il suo lavoro di esperto televisivo dal paddock di gara poiché non è vaccinato contro il coronavirus, ha detto l’ex pilota tedesco a Sport1. “Mi sono ripreso bene da un’infezione da coronavirus e come tale ho anticorpi mostruosi”, ha detto. “Testo regolarmente anche i miei anticorpi”. Rosberg ha detto che quindi il suo medico gli ha detto che una vaccinazione “non ha assolutamente senso”. La F1 ha inasprito le regole del coronavirus per questa stagione dopo aver consentito l’accesso alle persone non vaccinate l’anno scorso dopo aver prodotto un test Pcr negativo. Ora è richiesta la vaccinazione completa a meno che non vi sia il caso di un’esenzione medica, che Rosberg non può provare. Sport1 ha riferito che Rosberg è stato allontanato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex campione del mondo di Formula 1 Niconon può svolgere il suo lavoro di esperto televisivo daldi gara poiché non è vaccinato contro il coronavirus, ha detto l’ex pilota tedesco a Sport1. “Mi sono ripreso bene da un’infezione da coronavirus e come tale ho anticorpi mostruosi”, ha detto. “Testo regolarmente anche i miei anticorpi”.ha detto che quindi il suo medico gli ha detto che una vaccinazione “non ha assolutamente senso”. La F1 ha inasprito le regole del coronavirus per questa stagione dopo aver consentito l’accesso alle persone non vaccinate l’anno scorso dopo aver prodotto un test Pcr negativo. Ora è richiesta la vaccinazione completa a meno che non vi sia il caso di un’esenzione medica, chenon può provare. Sport1 ha riferito cheè stato allontanato ...

