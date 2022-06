Ultime Notizie – Basket, LeBron James vuole comprare una squadra Nba (Di venerdì 10 giugno 2022) La superstar LeBron James intende possedere una squadra Nba a Las Vegas. Si vocifera di un’espansione nelle prossime stagioni da 30 squadre a 32, con l’allargamento a Seattle e Las Vegas. E il quattro volte Mvp James spera di avere un ruolo in qualsiasi gruppo di Las Vegas. “Voglio possedere una squadra”, ha detto a The Shop in un episodio che andrà in onda venerdì. “Voglio comprare una squadra, di sicuro. Preferirei di gran lunga possedere una squadra prima di parlare. Voglio una squadra a Las Vegas”. La superstar dei Los Angeles Lakers ha condiviso la clip con la didascalia: “Speaking it into exist!”. James seguirebbe le orme del grande compagno Michael Jordan, che gestisce gli Charlotte Hornets. Adnkronos, ENTD, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) La superstarintende possedere unaNba a Las Vegas. Si vocifera di un’espansione nelle prossime stagioni da 30 squadre a 32, con l’allargamento a Seattle e Las Vegas. E il quattro volte Mvpspera di avere un ruolo in qualsiasi gruppo di Las Vegas. “Voglio possedere una”, ha detto a The Shop in un episodio che andrà in onda venerdì. “Vogliouna, di sicuro. Preferirei di gran lunga possedere unaprima di parlare. Voglio unaa Las Vegas”. La superstar dei Los Angeles Lakers ha condiviso la clip con la didascalia: “Speaking it into exist!”.seguirebbe le orme del grande compagno Michael Jordan, che gestisce gli Charlotte Hornets. Adnkronos, ENTD, ...

Pubblicità

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - sole24ore : ?? Una Russia che deve «combattere e difendersi» come ai tempi di Pietro il Grande e che non commetterà l’errore del… - junews24com : Vice Vlahovic cercasi, non solo Arnautovic: c'è un nome che stuzzica la dirigenza - -