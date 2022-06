The Last of Us P.1, a settembre il remake del cult (Di venerdì 10 giugno 2022) L’azienda Naughty Dog annuncia il remake del cult videoludico:“The Last of Us” (2013). La distribuzione avverrà su PS5 in tre edizioni: “Standard,Digital Deluxe e Firefly Edition“. Il titolo rimarrà pressoché invariato, ciononostante gli sviluppatori ci hanno tenuto comunque a raccontare cosa lo differenzierà dall’iconico originale. The Last of Us Parte 1, cosa lo differenzia dall’originale Il videogioco ha subito suscitato clamore da parte degli appassionati, i quali sicuramente correranno ad acquistarlo il 2 settembre. Sopratutto perché Naughty Dog punta molto sulle peculiarità rispetto all’originale ed ha l’ingrato compito di confrontarsi con il caposaldo di dieci anni fa. Con la presentazione ufficiale del trailer di The Last of Us: Parte I dal palco della Summer Game Fest ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) L’azienda Naughty Dog annuncia ildelvideoludico:“Theof Us” (2013). La distribuzione avverrà su PS5 in tre edizioni: “Standard,Digital Deluxe e Firefly Edition“. Il titolo rimarrà pressoché invariato, ciononostante gli sviluppatori ci hanno tenuto comunque a raccontare cosa lo differenzierà dall’iconico originale. Theof Us Parte 1, cosa lo differenzia dall’originale Il videogioco ha subito suscitato clamore da parte degli appassionati, i quali sicuramente correranno ad acquistarlo il 2. Sopratutto perché Naughty Dog punta molto sulle peculiarità rispetto all’originale ed ha l’ingrato compito di confrontarsi con il caposaldo di dieci anni fa. Con la presentazione ufficiale del trailer di Theof Us: Parte I dal palco della Summer Game Fest ...

