Supercoppa | arrivano nuove proposte alla Lega | dal Nord America agli Emirati

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ilsarebbe interessato a ospitare laItaliana così come gliArabi: resta aperta la concorrenza Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero arrivate delleinper organizzare laItaliana fuori dall’Italia. Dalsono arrivateda Miami, New York, Boston e Montreal. Ma c’è da considerare anche la concorrenza degliArabi con Abu Dhabi che avrebbe proposto una final four. L'articolo proviene da Calcio News 24.

