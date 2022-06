Summer Game Fest 2022: mostrato un nuovo trailer del DLC di Cuphead, The Delicious Last Course (Di venerdì 10 giugno 2022) Il nuovo trailer di Cuphead: The Delicious Last Course mostra Chalice in azione contro un boss ricco di sorprese, scopriamolo insieme Cuphead: The Delicious Last Course di Studio MDHR, l’attesa espansione a paGamento per l’acclamato scorrimento laterale run and gun, ha ricevuto un nuovo trailer al Summer Game Fest 2022. Nel video è possibile vedere la signora Chalice combattere contro un nuovo boss che scatena ogni sorta di attacchi di ghiaccio e neve. Purtroppo non viene mostrato molto altro del gioco ma considerando l’uscita ormai imminente risulta sensato non ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 giugno 2022) Ildi: Themostra Chalice in azione contro un boss ricco di sorprese, scopriamolo insieme: Thedi Studio MDHR, l’attesa espansione a panto per l’acclamato scorrimento laterale run and gun, ha ricevuto unal. Nel video è possibile vedere la signora Chalice combattere contro unboss che scatena ogni sorta di attacchi di ghiaccio e neve. Purtroppo non vienemolto altro del gioco ma considerando l’uscita ormai imminente risulta sensato non ...

