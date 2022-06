Stefano De Martino: “A settembre un nuovo format su RaiDue, il titolo? L’ha scelto Santiago. E con Tim Summer Hits eleggeremo il tormentone del 2022” (Di venerdì 10 giugno 2022) Si chiude con grande soddisfazione l’anno televisivo di Stefano De Martino conduttore su Rai Due con “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella”. Su Canale 5 invece è stato ancora una volta nella giuria di “Amici di Maria De Filippi”. Il 9 giugno Stefano De Martino debutta al cinema con “Il giorno più bello”, film di esordio di Andrea Zalone. Il neo attore ha presentato la pellicola in diretta streaming con Claudia Rossi e Andrea Conti venerdì 10 giugno alle ore 12 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. De Martino interpreta Pier in procinto di sposarsi con Chiara (Fiammetta Cicogna). Ad organizzare il matrimonio è il wedding-planner Aurelio (Paolo Kessisoglu), alle prese per l’ultima volta con il suo lavoro di organizzatore prima di vendere l’attività di famiglia e cambiare lavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Si chiude con grande soddisfazione l’anno televisivo diDeconduttore su Rai Due con “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella”. Su Canale 5 invece è stato ancora una volta nella giuria di “Amici di Maria De Filippi”. Il 9 giugnoDedebutta al cinema con “Il giorno più bello”, film di esordio di Andrea Zalone. Il neo attore ha presentato la pellicola in diretta streaming con Claudia Rossi e Andrea Conti venerdì 10 giugno alle ore 12 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. Deinterpreta Pier in procinto di sposarsi con Chiara (Fiammetta Cicogna). Ad organizzare il matrimonio è il wedding-planner Aurelio (Paolo Kessisoglu), alle prese per l’ultima volta con il suo lavoro di organizzatore prima di vendere l’attività di famiglia e cambiare lavoro ...

