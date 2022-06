Partorisce in auto, i carabinieri la aiutano: mamma e bimba stanno bene all’Umberto I di Enna (Di venerdì 10 giugno 2022) (ITALPRESS) – Attimi di sincera commozione oggi nel reparto di Ostetricia dell’Umberto I di Enna, diretto da Lucia Lo Presti. La signora di Regalbuto che ha partorito in macchina a Catenanuova, ieri, ha ricevuto la visita e l’omaggio floreale dei due carabinieri che l’hanno soccorsa dando il contributo prezionso e tempestivo nel momento del parto. Emozionati, hanno rivissuto i momenti concitati con la neomamma che sta bene così come la neonata. Gli auguri alla signora sono stati portati anche da altri esponenti dell’Arma dei carabinieri e dalla Direzione Aziendale, alla presenza del personale medico e sanitario del Reparto. La dottoressa Lo Presti ha confermato le ottime condizioni di salute della signora e della neonata “…accolte con cura presso il nostro reparto e assistite con tutte le misure ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) (ITALPRESS) – Attimi di sincera commozione oggi nel reparto di Ostetricia dell’Umberto I di, diretto da Lucia Lo Presti. La signora di Regalbuto che ha partorito in macchina a Catenanuova, ieri, ha ricevuto la visita e l’omaggio floreale dei dueche l’hanno soccorsa dando il contributo prezionso e tempestivo nel momento del parto. Emozionati, hanno rivissuto i momenti concitati con la neoche stacosì come la neonata. Gli auguri alla signora sono stati portati anche da altri esponenti dell’Arma deie dalla Direzione Aziendale, alla presenza del personale medico e sanitario del Reparto. La dottoressa Lo Presti ha confermato le ottime condizioni di salute della signora e della neonata “…accolte con cura presso il nostro reparto e assistite con tutte le misure ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Partorisce in auto, i carabinieri la aiutano: mamma e bimba stanno bene all’Umberto I di Enna… - NuovoSud : Partorisce in auto vicino a caserma dei carabinieri: soccorsa nell'Ennese - himeralive : Una giovane donna ha dato alla luce una bambina sul sedile dell'auto vicino alla caserma dei carabinieri di Catenan… - AnsaSicilia : Partorisce in auto vicino a caserma Cc, soccorsa nell'ennese. Ha dato alla luce una bambina, poi è stata portata in… - ciaktelesud : Catenanuova, giovane partorisce in auto aiutata da carabinieri e infermiere #Cronaca #auto #catenanuova #giovane… -