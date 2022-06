Dalla Francia | ' Pogba attende la firma di Zidane per parlare col Psg'

(Di venerdì 10 giugno 2022) La notizia di mercato bomba delle ultime ore è l' approdo di Zinedineal Paris Saint - Germain , accordo che se dovesse essere ufficializzato potrebbe cambiare le carte in tavola per tanti club.

La notizia di mercato bomba delle ultime ore è l' approdo di Zinedine Zidane al Paris Saint - Germain , accordo che se dovesse essere ufficializzato potrebbe cambiare le carte in tavola per tanti club.TORINO - Terminata l'avventura al Manchester United , Paul Pogba riflette sul suo futuro, che si colora sempre più di bianconere.però arriva una nuova indiscrezione: secondo il portale specializzato 'Rmc Sport', il centrocampista francese sarebbe in attesa del possibile approdo di Zinedine Zidane al Psg. , Pogba ...La morte del reporter di BFMTV ha suscitato commosse reazioni in tutta la Francia. Leclerc-Imhoff era accompagnato dal collega Maxime Brandstaetter, rimasto "lievemente ferito" durante l'attacco, e ...Daniel Riolo, giornalista che anticipò l'arrivo di Messi al Psg e pure il rinnovo contro ogni pronostico di Mbappé, ha svelato che il prossimo allenatore dei francesi sarà l'ex tecnico del Real Madrid ...