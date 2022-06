Calciomercato Sampdoria | niente Bologna per Thorsby

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 giugno 2022), dietrofront su Throsby: per gli emiliani sono troppi i 7 milioni chiesti dallaIlsi è tirato indietro nella corsa a Morten. Come riportato da Il Resto del Carlino, il club rossoblù ha ritenuto eccessiva la valutazione di 7 milioni di euro fatta dallaper il centrocampista norvegese. L’ex Heerenveen resta così sul taccuino di diverse società tedesche e inglesi, le quali non hanno ancora formula offerte concrete. In caso di mancata cessione in estate, ladovrà procedere con il rinnovo del contratto di, attualmente in scadenza nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.