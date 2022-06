Bimbo ucciso a bastonate dal patrigno, chiesto l'ergastolo anche per la madre (Di venerdì 10 giugno 2022) ergastolo per Toni Essobti Badre e anche per Valentina Casa, la mamma di Giuseppe, il bambino di 8 anni ucciso a bastonate il 27 gennaio 2019, a Cardito, in provincia di Napoli. Un caso in cui "si è toccato il fondo della... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 giugno 2022)per Toni Essobti Badre eper Valentina Casa, la mamma di Giuseppe, il bambino di 8 anniil 27 gennaio 2019, a Cardito, in provincia di Napoli. Un caso in cui "si è toccato il fondo della...

